В омский «Авангард» прочат защитника из московской команды

Состав омского «Авангарда» может пополнить защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук, сообщает в среду, 20 мая 2026 года, канал «Лига инсайдеров».

Источник: БЕЛТА

Примечательно, что слухи о переходе Адамчука в омскую команду появляются уже не впервые — ранее уже сообщалось о вероятности его подписания в грядущее межсезонье.

Кирилл Адамчук последние играл за столичное «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник оказался единственным хоккеистом команды, не пропустившим ни одного матча. Напомним, по итогам ⅛ плей-офф команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина после серии с минским «Динамо».

До «Динамо» Адамчук играл, в частности, за «Ак Барс» и «Северсталь».

Добавим, для омского «Авангарда» участие в чемпионате закончилось 6 мая — после поражения от ярославского «Локомотива» во втором овертайме седьмого матча. После этого появились первые слухи об изменениях в составе. Так, ранее сообщалось, что нападающий Михаил Котляревский может уйти раньше срока, вратарь Андрей Мишуров собирается в московское «Динамо», а нападающего Джованни Фьоре хотят видеть во многих клубах КХЛ.

Также сообщалось о возможном переходе в «Авангард» нападающих Джошуа Ливо и Егора Афанасьева.