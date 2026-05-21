В омский «Авангард» прочат защитника из московской команды

Добавим, для омского «Авангарда» участие в чемпионате закончилось 6 мая — после поражения от ярославского «Локомотива» во втором овертайме седьмого матча. После этого появились первые слухи об изменениях в составе. Так, ранее сообщалось, что нападающий Михаил Котляревский может уйти раньше срока, вратарь Андрей Мишуров собирается в московское «Динамо», а нападающего Джованни Фьоре хотят видеть во многих клубах КХЛ.