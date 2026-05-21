В Хабаровске женщина после смерти отца стала жертвой лжетерапии в сети

Хабаровчанка пыталась справиться с тяжелым эмоциональным состоянием.

В Хабаровске 37-летняя жительница Железнодорожного района стала жертвой мошенницы, представившейся психологом и медиумом, — сообщает hab.aif.ru.

Как рассказали в полиции, в конце марта у женщины скончался отец. После трагедии хабаровчанка находилась в подавленном состоянии и искала помощь в социальных сетях. Там она нашла страницу некой Анжелы, которая называла себя психологом, медиумом и специалистом по экзистенциальной психологии.

Общение продолжилось уже в мессенджере. Собеседница предложила провести платный сеанс терапии, пообещав помочь выйти из стресса. Женщина перевела ей 15 тысяч рублей, однако после получения денег «специалист» перестала выходить на связь и заблокировала контакты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировал врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.