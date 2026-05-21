Депутат ГД предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак

По его словам, предлагается выплачивать пять тысяч рублей за пять лет совместной жизни, 10 тысяч — за 10 лет, 15 тысяч — за 15 и так далее с шагом в пять лет. Для пар, отметивших золотую свадьбу (50 лет брака), депутат предлагает установить повышенную выплату в 100 тысяч рублей.
— Долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, являются опорой для общества и примером для подражания., — считает Панеш.
Парламентарий отметил, что многие регионы уже ввели свои выплаты к юбилеям свадьбы, и предложил распространить эту практику на федеральный уровень. По его мнению, поощрение долгих браков — это инвестиция в демографию и воспитательный эффект для молодых семей, передает РИА Новости.
Ранее Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей в многодетных семьях и будет рекомендовать это регионам. Инициатива прорабатывается вместе с комитетом Госдумы по защите семьи.