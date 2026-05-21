Депутат ГД предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил ввести ежегодную федеральную выплату за долгий брак.

По его словам, предлагается выплачивать пять тысяч рублей за пять лет совместной жизни, 10 тысяч — за 10 лет, 15 тысяч — за 15 и так далее с шагом в пять лет. Для пар, отметивших золотую свадьбу (50 лет брака), депутат предлагает установить повышенную выплату в 100 тысяч рублей.

— Долгие браки становятся редкостью. Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, являются опорой для общества и примером для подражания., — считает Панеш.

Парламентарий отметил, что многие регионы уже ввели свои выплаты к юбилеям свадьбы, и предложил распространить эту практику на федеральный уровень. По его мнению, поощрение долгих браков — это инвестиция в демографию и воспитательный эффект для молодых семей, передает РИА Новости.

Ранее Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух автомобилей в многодетных семьях и будет рекомендовать это регионам. Инициатива прорабатывается вместе с комитетом Госдумы по защите семьи.

