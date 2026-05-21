«Не теряйте сознание»: астрономы зовут смотреть небо в Волгограде

Очередной парад планет можно увидеть невооруженным глазом.

Жители Волгограда в блидайшие две ночи — на 22 и на 23 мая 2026 года, смогут увидеть редкое небесное явление: рядом с Луной расположатся Юпитер и Венера. Зрелище будет доступно в ближайшие три ночи сразу после заката солнца в небе над Волгоградской областью.

Астрономы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что планеты и лунный серп сблизятся на минимальное расстояние. Полной луны ждать не стоит, виден будет лишь тонкий серп. Наблюдать картину лучше всего в ясную погоду, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но небо еще не стало полностью темным.

Астрономы подчеркнули, что явление не требует телескопа: все объекты отлично видны невооруженным глазом даже в условиях городской засветки.

Ранее сообщалось о мощном весеннем половодье-2026.