«Не теряйте сознание»: астрономы зовут смотреть небо в Волгограде

Жители Волгограда в блидайшие две ночи — на 22 и на 23 мая 2026 года, смогут увидеть редкое небесное явление: рядом с Луной расположатся Юпитер и Венера. Зрелище будет доступно в ближайшие три ночи сразу после заката солнца в небе над Волгоградской областью.
Астрономы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что планеты и лунный серп сблизятся на минимальное расстояние. Полной луны ждать не стоит, виден будет лишь тонкий серп. Наблюдать картину лучше всего в ясную погоду, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но небо еще не стало полностью темным.
Астрономы подчеркнули, что явление не требует телескопа: все объекты отлично видны невооруженным глазом даже в условиях городской засветки.
Ранее сообщалось о мощном весеннем половодье-2026.