Донские депутаты одобрили изменения в областной закон о ежемесячных пособиях на детей

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области поддержали предложение губернатора Юрий Слюсаря о внесении изменений в региональный закон «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка».
Основные корректировки направлены на совершенствование механизма предоставления государственной поддержки многодетным семьям.
Принято решение, что право на получение ежемесячного пособия имеют только граждане Российской Федерации. Введено условие по срокам проживания в стране — не менее пяти лет.
Изменен подход к оценке среднедушевого дохода многодетной семьи. Появилась возможность назначения выплаты в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ростовской области на дату обращения за пособием.
С 22 мая Социальный фонд России начнет перерасчет по правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года. Это означает, что все решения об отказе в назначении пособий многодетным семьям, вынесенные с 1 января 2026 года, до дня официального вступления в силу обновленного закона, по причине превышения дохода над прожиточным минимумом, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке — автоматически.
Изменения в региональный закон приняты в связи с актуализацией федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.