Украине необходимо принять условия России, чтобы военный конфликт между странами завершился. Такое мнение выразили журналисты из The European Conservative (TEC).
— Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок, — уточнили в статье.
Кроме того, в издании отметили, что «нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности». По мнению автора, Киеву придется принять эту правду, даже если будет неприятно.
В материале добавили, что у Украины изначально не было никаких шансов на победу, а глава государства Владимир Зеленский упустил возможность завершить конфликт с меньшими потерями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что за год, прошедший после саммита России и США в Анкоридже, президент Украины и представители Европейского союза (ЕС) стали вести себя более агрессивно и нагло.
19 мая Зеленский утверждал, что уже утвердил планы дальнобойных ударов по России на июнь. По его словам, также обсуждалась ситуация на фронте, включая Покровское и Константиновское направления, Харьковскую область и Запорожье.