Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" победить "Колорадо" в матче плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Дилан Коглан (33-я минута), Дорофеев (36), Бретт Хауден (42) и Ник Дауд (60). У проигравших отличились Валерий Ничушкин (46) и Габриэль Ландескуг (58).
Дорофеев забросил шайбу в четвертом матче плей-офф подряд, на счету 25-летнего российского форварда теперь 10 шайб и 2 передачи в 13 матчах Кубка Стэнли. Дорофеев лидирует в списке лучших снайперов нынешнего розыгрыша плей-офф. 31-летний Ничушкин забросил вторую шайбу в играх на вылет, также в активе россиянина 2 передачи в 10 встречах.
По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона. В первом раунде «Вегас» обыграл «Юту» (4−2 в серии), а затем одолел «Анахайм» (4−2). «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата, в первом раунде клуб выиграл у «Лос-Анджелеса» (4−0 в серии), а далее оказался сильнее «Миннесоты» (4−1).
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.