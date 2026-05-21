Школьники агротехклассов завершили подготовку в Омском ГАУ

Учащиеся освоили ключевые предметы под руководством вузовских преподавателей и представили исследовательские работы.

Источник: Комсомольская правда

В Омском государственном аграрном университете имени П. А. Столыпина завершились очные занятия для учащихся агротехнологических классов. Школьники прошли годичную программу подготовки по математике, физике, биологии, химии и обществознанию.

Обучение строилось в гибридном формате: дистанционные лекции сочетались с регулярными встречами в университете. Преподаватели вуза помогали разбирать сложные темы, анализировать типичные ошибки и отрабатывать практические задания. Особое внимание уделялось подготовке к выпускным экзаменам и формированию навыков, необходимых для будущей профессии.

Помимо изучения школьной программы, участники занимались научно-исследовательской деятельностью. На базе университета состоялись конференции, где ребята представили свои проекты и получили опыт публичных выступлений. Такое взаимодействие позволило старшеклассникам глубже погрузиться в аграрную тематику и определиться с выбором дальнейшего образовательного пути.

Теперь участников программы ждут выпускные экзамены. В университете отмечают, что полученная база знаний станет надежным фундаментом для поступления и успешной учебы в вузе.