В ГД не видят смысла в штрафах для антипрививочников

Такие штрафы не помогут уменьшить число родителей, выступающих против вакцинации своих детей, заявила член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Штрафы не помогут уменьшить число родителей, выступающих против вакцинации своих детей, тем более что антипрививочников сейчас и так не много. Об этом в интервью ТАСС заявила член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова («Единая Россия»).

«Чем мы можем наказать? Штрафом? Какой размер этого штрафа должен быть? Если родитель состоятельный, то он заплатит эти, скажем, 2,5 тыс. [рублей], чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол», — сказала депутат.

Ларионова подчеркнула, что отказ от детских прививок связан с отсутствием понимания их необходимости. «То, что прививки нужны, это очевидно», — сказала депутат. Она напомнила про ситуацию во время пандемии, когда «не надо было кого-то заставлять, люди шли [вакцинироваться] независимо от возраста». «Убежденность, что это во благо, должна быть по отношению к каждой детской прививке», — отметила парламентарий, добавив, что СМИ могут помочь повысить долю сторонников детской вакцинопрофилактики, творчески подойдя к освещению данной темы. «Здесь, мне кажется, мы еще не исчерпали тот потенциал, который у нас есть, до принятия каких-то штрафных санкций и каких-то законов по данному вопросу», — сказала депутат.

При этом, говоря об антипрививочниках, Ларионова призвала «не преувеличивать их количество». Она сослалась на данные ВЦИОМ о том, что лишь «незначительный процент родителей» считают, что прививка не нужна, и готовы пойти «навстречу ребенку, если ребенок боится». Депутат назвала ключевым фактором именно чувства ребенка. «Почему ребенок боится сделать укол? Он даже не думает, что могут быть какие-то последствия, ребенок думает только о том, что он боится. А как сделать, чтобы он не боялся? Что должны в этом отношении сделать врачи? Ведь они делают эти прививки. Как они ведут работу с детками, начиная с самого маленького возраста? Мне кажется, все-таки, мы мало говорим с детьми», — отметила депутат.

Ранее сообщалось, что, согласно проведенному в 2024 году опросу ВЦИОМ, доля сторонников вакцинопрофилактики детей среди родителей близка к абсолютной и составляет 97%.

