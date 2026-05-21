Красноярску повысили кредитный рейтинг

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Красноярска до уровня ruAA-, прогноз остался стабильным.

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Красноярска до уровня ruAA-, прогноз — стабильный.

Ранее у города действовал кредитный рейтинг на уровне ruA+ также со стабильным прогнозом.

По мнению экспертов, рост рейтинга обусловлен высоким уровнем развития экономики и демографии, низким уровнем безработицы, сбалансированностью бюджета и сильными позициями по долговой нагрузке.

Отмечается, что доходы бюджета города увеличились на 12% и составили 71,1 млрд рублей, из которых 54,3% пришлось на налоговые и неналоговые доходы. Основные поступления обеспечили налоги, в том числе НДФЛ и налог по патентной системе. Расходы городского бюджета в 2025 году увеличились на 16,6% по сравнению с 2024 годом и сложились на уровне 71,5 млрд рублей. Расходы социального характера составили 67,1% от общих расходов бюджета.

«Бюджет города исполнен с “техническим” дефицитом в объеме 0,5 млрд рублей. Важно подчеркнуть, что данный показатель не свидетельствует о нехватке средств для финансирования городских расходов. Он полностью обеспечен остатками бюджетных средств на начало 2025 года, — рассказали в администрации. — Все показатели долговой устойчивости Красноярска находятся на высоком уровне. Муниципальный долг города сокращен за год на 7,2%. ​Стоит отметить, что среди городов-миллионников Красноярск на данный момент имеет самый высокий уровень кредитного рейтинга».

Более подробная информация о характеристике рейтинга размещена на сайте агентства «Эксперт РА»​.

