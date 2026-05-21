Красноярску повысили кредитный рейтинг

Отмечается, что доходы бюджета города увеличились на 12% и составили 71,1 млрд рублей, из которых 54,3% пришлось на налоговые и неналоговые доходы. Основные поступления обеспечили налоги, в том числе НДФЛ и налог по патентной системе. Расходы городского бюджета в 2025 году увеличились на 16,6% по сравнению с 2024 годом и сложились на уровне 71,5 млрд рублей. Расходы социального характера составили 67,1% от общих расходов бюджета.