Самарский аэропорт Курумоч закрыли утром 21 мая из-за угрозы атаки БПЛА

В Самаре утром 21 мая ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч. Об этом сообщил представитель Росавиации примерно в 06.20 по местному времени. В Самарской области действует опасность атаки БПЛА и режим «ковер», воздушное пространство закрыто, написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.
«Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета вашего рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — прокомментировала пресс-служба Курумоча.
На фоне ограничений были отменены два рейса: в Москву и из Москвы. Задерживается вылет самолета из Самары в Сочи, позже расписания прилетит самолет из столицы, который должен был приземлиться в Курумоче в 10.10.