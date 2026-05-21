Поисковики применят новую технику для поиска пропавших Усольцевых

С момента исчезновения семьи прошло почти девять месяцев. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в короткое путешествие к горе Буратинка, но домой так и не вернулись. Несмотря на масштабные усилия следователей-криминалистов и добровольцев, до сих пор не найдено ни одной зацепки, которая помогла бы установить местонахождение пропавших. Напомним, ранее родственники пропавших Усольцевых озвучили последнюю версию.