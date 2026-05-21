ФСБ: в Забайкалье задержан пособник украинских кол-центров

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Забайкальском крае задержали пособника украинских кол-центров. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Молодой человек хотел быстро заработать и вступил в сговор с куратором с Украины. Тот дал парню задание снять квартиру в Краснокаменске и разместить там сим-боксы, которое помогают анонимно звонить из-за границы в Россию.
Сейчас пособник задержан. В его отношении проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Оперативники Федеральной службы безопасности России, действуя в Краснодарском крае, предотвратили готовившийся местным жителем диверсионно-террористический акт.
Накануне оперативники Федеральной службы безопасности России, действуя в Краснодарском крае, предотвратили готовившийся местным жителем диверсионно-террористический акт. Преступник хотел совершить поджог на железнодорожных путях.
До этого в Москве сотрудники ФСБ поймали украинского террориста. После взрыва на одной из железнодорожных станций столичного региона кураторы обещали ему вступление в ряды ВСУ.