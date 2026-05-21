На набережной Самары открылся летний кинотеатр «Филин»

В Самаре начал работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Он располагается в амфитеатре около скульптуры «Ладья» на Софийской набережной. Кинотеатр будет работать все лето. В этом году он открывает 14-й сезон. Об этом сообщает администрация Самары.