На набережной Самары открылся летний кинотеатр «Филин»

В Самаре начал работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». Он располагается в амфитеатре около скульптуры «Ладья» на Софийской набережной. Кинотеатр будет работать все лето. В этом году он открывает 14-й сезон. Об этом сообщает администрация Самары.
«В программе на эту неделю — фильмы и мультфильмы с 1938 по 2021 годы», — говорится в сообщении.
Расписание публикуют в группе кинотеатра, а при выборе фильма организаторы советуют обращать внимание на возрастной ценз. Например, в четверг 21 мая покажут «Надежду», «Девчат» и «Последнего самурая».
