Нижегородцам рассказали о правилах использования кондиционера летом

Жара заставляет россиян включать кондиционер на полную мощность, чтобы охладить помещение как можно быстрее. О правилах использования техники без ущерба здоровью в беседе с 360.ru рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.
«Оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на пять-семь градусов ниже уличной, но при этом не менее +22 градусов. Резкие перепады повышают нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, могут провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний», — уточнил врач.
Также очень важно направлять поток воздуха не напрямую на лицо, шею или ноги — это может привести к респираторным заболеваниям и раздражению слизистых. Более правильно — это направить струю холодного воздуха вверх, чтобы температура постепенно понижалась во всем помещении.
Поскольку работающий кондиционер сильно сушит воздух, желательно использовать увлажнители или ставить в комнате открытые емкости с водой.