Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали о правилах использования кондиционера летом

Чтобы не простудиться в жару, стоит соблюдать умеренность в использовании кондиционера в доме.

Жара заставляет россиян включать кондиционер на полную мощность, чтобы охладить помещение как можно быстрее. О правилах использования техники без ущерба здоровью в беседе с 360.ru рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.

«Оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на пять-семь градусов ниже уличной, но при этом не менее +22 градусов. Резкие перепады повышают нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, могут провоцировать головные боли и обострение хронических заболеваний», — уточнил врач.

Также очень важно направлять поток воздуха не напрямую на лицо, шею или ноги — это может привести к респираторным заболеваниям и раздражению слизистых. Более правильно — это направить струю холодного воздуха вверх, чтобы температура постепенно понижалась во всем помещении.

Поскольку работающий кондиционер сильно сушит воздух, желательно использовать увлажнители или ставить в комнате открытые емкости с водой.