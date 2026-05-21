Концессионер приступил к созданию «Курочкиного парка» в Хабаровске

В Хабаровске приступили к созданию «Курочкиного парка», рабочие проводят санитарные работы и расчистку территории под будущую зону отдыха. Концессионное соглашение администрация города заключила с местным ООО «СТАРТ». Объект в поселке имени Горького пообещали сдать в 2029 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По итогам проведения торгов, на которые не поступило ни одной заявки, концессия досталась ООО «СТАРТ». Компания получила в аренду участок и обязалась вложить не менее 199 миллионов рублей в разработку проектной документации, очистку территории, дополнительное обследование участка и строительство новых объектов. При этом организация не только станет инвестором, но и может самостоятельно возвести новый парк.
— Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду до момента создания объекта соглашения, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка, — указано в договоре.
Изначально концессионным соглашением предполагалось, что проектную документацию разработают к апрелю 2028 года. Тем не менее, как рассказали в мэрии Хабаровска, план уже готов — паспорт объекта установили рядом с участком, где появится «Курочкин парк». Помимо этого, планировали провести работы в рамках трех других этапов. В итоговом же соглашении указан только срок ввода объекта в эксплуатацию.
— Концессионер обязан создать объект в срок не позднее 36 месяцев со дня подписания соглашения, — отмечается в документах.
На территории парка, согласно договору, появятся следующие объекты:
● универсальная спортивная площадка;
● площадка для воркаута и ГТО;
● крытое футбольное поле;
● автостоянки;
● прогулочная зона со скамейками;
● амфитеатр со сценой;
● открытые круглые беседки;
● беседки в пикниковой зоне;
● детская площадка;
● экотропа;
● светодиодные качели;
● одноэтажный досуговый центр.
На данный момент на территории ведется санитарная вырубка. Столетние тополя, как считают в мэрии, угрожают безопасности отдыхающих. На участке планируют вырубить 70−80% деревьев.
— Для того чтобы исключить дальнейшую застройку этой территории, городской администрацией принято решение о придании ей статуса особо охраняемой с развитием ее как зоны отдыха, досуговой и спортивной деятельности, — объяснила начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.
Также концессионер приступил к подготовке территории: он обустраивает пешеходные дорожки и устанавливает скамейки.
Напомним, что к работам концессионер приступил в конце 2025 года. Инвестором выступил Евгений Чистенко, которому и принадлежит ООО «СТАРТ».