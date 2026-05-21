Ветеран из Красноярска Анатолий Замятин отметил 99-летие

Анатолий Замятин был призван в Красную Армию в феврале 1944 года в возрасте 17 лет. Он участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции, служил разведчиком. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями «За отвагу» и другими государственными и ведомственными наградами. После войны более 40 лет работал на Красноярском заводе комбайнов.