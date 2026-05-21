Ветеран из Красноярска Анатолий Замятин отметил 99-летие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 99 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Васильевичу Замятину. Почетного юбиляра поздравили представители администрации Железнодорожного района и Совета ветеранов.

Анатолий Замятин был призван в Красную Армию в феврале 1944 года в возрасте 17 лет. Он участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции, служил разведчиком. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями «За отвагу» и другими государственными и ведомственными наградами. После войны более 40 лет работал на Красноярском заводе комбайнов.

«Секрет долголетия — в любви к жизни, к людям. Мы с супругой Анной Герасимовной уже 74 года вместе. Дочь вырастили, внуков, правнуков. В этом и есть счастье», — рассказывает 99-летний ветеран.

«Такие люди как Анатолий Васильевич — это пример для нас, для нашей молодёжи. Их жизненный опыт и советы бесценны. Желаем Анатолию Васильевичу крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни», — отмечает Лилия Хлынова, замруководителя администрации района.