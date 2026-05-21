В Красноярском крае за неделю клещи присосались к 1309 жителям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за прошедшую неделю зарегистрировано 1309 случаев присасывания клещей. Среди пострадавших — 338 детей, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Источник: НИА Красноярск

За этот же период выявлены три новых случая клещевых инфекций. Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 71-летнего мужчины, которого клещ укусил на станции Минино.

У 29-летней жительницы Березовки диагностировали боррелиоз. Еще один случай связан с сибирским клещевым тифом: диагноз установлен 19-летнему жителю Минусинского муниципального округа.

Всего с начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 3630 случаев присасывания клещей.

В регионе продолжаются акарицидные обработки территорий. На сегодняшний день обработано более 1,5 тыс. га.

Специалисты напоминают, что с наступлением теплой погоды клещи становятся активнее. При выходе на природу рекомендуется использовать репелленты, выбирать закрытую одежду и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных.