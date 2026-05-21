Семь автобусных маршрутов в Перми изменят схему движения с 24 мая

Маршруты восьми автобусов временно изменят с 24 мая, сообщает департамент транспорта администрации Перми.
Изменения связаны с ремонтными работами на улице Борчанинова. Остановки «Универсам» и «Улица Ленина» на этом участке временно не будут работать. Срок, на который будут действовать изменеия, в дептрансе не уточнили.
Автобусы № 1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 поедут в объезд — по улице Крисанова, останавливаясь на всех остановках по новому маршруту. Маршрут № 53 продолжит объезжать закрытый участок по улицам Луначарского и Попова.
Напомним, ранее из-за ремонта дороги на улице Пушкина изменили движение двух пригородных автобусов. Изменения действуют с 13 мая и до особого распоряжения.