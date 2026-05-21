В Добрушском районе ребенок попал под колеса мотоблока, на котором ехал

Под Добрушем четырехлетний мальчик оказался под колесами мотоблока.

Источник: Комсомольская правда

В Добрушском районе ребенок попал под колеса мотоблока, на котором ехал. Подробности сообщает Следственный комитет.

Днем во вторник, 19 мая, житель агрогородка Корма Добрушского района ехал на мотоблоке с прицепом на ферму. По дороге он встретил бабушку с четырехлетним племянником, которому предложил покататься.

Однако на обратном пути мужчина не справился с управлением. В момент съезда с небольшой возвышенности мотоблок опрокинулся, потеряв устойчивость.

«В этот момент мужчина заметил, что ребенка нет рядом, и обнаружил его на дороге», — рассказали в ведомстве.

Под Добрушем четырехлетний мальчик оказался под колесами мотоблока. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

Согласно предварительным данным, незадолго до опрокидывания, ребенок упал с мотоблока, оказавшись под его колесами. Мальчик был доставлен в больницу с травмами, характерными для наезда.

