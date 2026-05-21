Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 21 мая

Отключения света в Ростове на 21 мая коснутся десятков улиц и сотен жителей города. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Комарова, 30/1, 30/2, 30/3;
— проспект Космонавтов, 21, 23, 23А, 23/1, 25, 25А;
— переулок Булановский, 1−31, 2−54, 20/41;
— переулок Деревянко, 1А, 1−9, 2−16, 16А, 28, 30А, 32, 40−46, 9А, 5А;
— переулок Марийский, 2−36 и 3−23;
— улица Перекопская, 29−49 и 32−72;
— переулок Саперный спуск, 32−36, 44/2, 48;
— улица Лянде, 1−25 и 2−22.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.