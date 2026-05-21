В Ростове пройдет «Винная ярмарка России»

В Ростове-на-Дону с 22 по 24 мая пройдет федеральный эногастрономический проект Роскачества «Винная ярмарка России». На территории парка имени Октябрьской революции (г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 3) представят вина со всей страны — от южных регионов до территорий, которые редко ассоциируются с виноделием.
Гостей ждет масштабный гастрономический фестиваль: дегустации, фермерские продукты, мастер-классы и лекции от экспертов по выбору качественного вина. Посетители смогут попробовать разные стили российских вин, пообщаться с производителями и открыть для себя продукцию, которую сложно найти в обычных магазинах.
Проект объединяет винодельни, фермерские хозяйства и ремесленников, создавая новую площадку для знакомства с отечественной продукцией и прямого диалога с производителями.
Фестиваль станет частью событийной повестки города и привлечет как жителей, так и туристов.
