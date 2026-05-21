Хабаровский предприниматель задолжал работникам больше миллиона рублей

В Хабаровске руководитель одного из предприятий перешёл дорогу от трудового спора к уголовной статье. Следственный отдел по Центральному району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил против него дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из иной личной заинтересованности.
По версии следствия, предприниматель больше двух месяцев не платил шестерым сотрудникам ни копейки. За это время сумма долга перед людьми перевалила за миллион рублей. Деньги у предприятия были, но до зарплатных ведомостей они по какой-то причине не доходили.
Сейчас по делу идёт комплекс следственных действий. Сыщикам предстоит выяснить, куда уходили средства, почему работники остались без денег и кто конкретно принимал решение не выплачивать зарплату. Отдельная задача — возместить причинённый ущерб, чтобы люди наконец получили заработанное.
Статья, по которой возбуждено дело, относится к категории серьёзных, и просто отделаться штрафом здесь уже не получится. Хабаровским работодателям этот случай должен послужить напоминанием, что экономия на зарплате сотрудников чревата не только судебными исками, но и уголовным преследованием.