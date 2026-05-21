В Биробиджане мужчина жестоко избил сожительницу из-за трёх тысяч

В конфликт вмешалась несовершеннолетняя дочь пострадавшей.

В Биробиджане полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы, — сообщает УМВД России по Еврейской АО.

Как рассказали в УМВД России по ЕАО, в дежурную часть обратилась несовершеннолетняя девушка. Вернувшись домой, она обнаружила мать с телесными повреждениями и сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место и возле подъезда задержали подозреваемого — гражданского супруга пострадавшей.

По предварительным данным, женщина вернулась домой после работы, где её сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пара продолжила распивать спиртное. Утром мужчина заметил пропажу трёх тысяч рублей и обвинил в краже свою гражданскую жену.

Во время ссоры он нанёс женщине не менее 15 ударов кулаками по голове и туловищу, после чего ушёл в магазин. Позже мужчину доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».