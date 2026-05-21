Жители Красноярского края достали из копилок и карманов более 1,1 миллиона монет

С 6 по 18 апреля в Красноярском крае проходила всероссийская акция «Монетная неделя». В красноярском отделении Банка России подвели ее итоги. По данным пресс-службы ведомства, за время проведения акции в банки и торговые точки края обратились 1 493 человека. Жители региона вернули в оборот более 1,1 миллиона монет на общую сумму 5,3 миллиона рублей. По словам управляющего красноярским отделением Банка России Сергея Журавлева, по сравнению с осенней «Монетной неделей» результат оказался более внушительным. Видим рост не только по количеству участников, но и по сумме: 5,3 миллиона против 4,4 миллиона рублей. Люди охотнее несут мелочь, понимая, что это экономически выгодно для них и полезно для экономики. Чеканка новых монет — процесс затратный, а собранная мелочь будет служить еще долгие годы, — отметил Сергей Журавлев.