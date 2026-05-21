«Была оболочкой человека»: певица Миноуг пять лет скрывала рак груди

Популярная австралийская певица Кайли Миноуг около пяти лет скрывала от общественности, что больна раком груди. Артистка смогла признаться в этом только в документальном фильме от Netflix.

Врачи выявили злокачественные образования еще в 2005 году — тогда исполнительница смогла от них избавиться. Однако весной 2021 года она вновь почувствовала себя плохо и решила обратиться к специалистам, которые после срочного обследования снова нашли у нее рак молочной железы.

Миноуг решила не рассказывать об этом, а также не отменять концерты и запланированную работу. Она систематически приезжала к врачам и занималась своим здоровьем. Несколько месяцев назад у нее наступила ремиссия.

— Я была буквально оболочкой человека. Не хотела выходить из дома. К счастью, я справилась. Снова. И все хорошо, — уточнила артистка.

Другой случай тяжелого заболевания раком произошел с бывшим футболистом клуба ЦСКА Евгением Алдониным. Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал ситуацию «тяжелейшей» и выразил слова поддержки спортсмену.