Чем привлекает российских туристов приграничный Фуюань

— Туристы оставляют в Фуюане много денег. В среднем с учетом покупок тратят пять тысяч юаней — это около 55 тысяч рублей. Тут нет дешевого товара, но он качественный — в этом отношении все поменялось. Люди могут легко потратить 50 тысяч рублей только на постельное белье. Июль и август — самый высокий сезон. В июле здесь не жарко, а в августе поедут одевать детей в школу. В Фуюане очень дружелюбно настроены к русским, нет «разводил», за этим строго следят муниципалитет и полиция. Если возникнет конфликтная ситуация, китаец, который попытается обмануть, больше тут работать не будет. Это все понимают и соблюдают правила, — говорит руководитель группы.