Ученые создали новое лекарство от рака груди на основе платины

Международный коллектив учёных из России, Хорватии, Индии и Саудовской Аравии создал новое соединение платины (AV1), которое эффективно борется с раком молочной железы. Результаты опубликованы в журнале Biomedical Materials & Devices. Разработка показала вдвое большую эффективность и значительно меньшую токсичность по сравнению с широко применяемыми коммерческими аналогами.

В отличие от классической химиотерапии препаратами платины, новое соединение стабильно в кровотоке и активируется только внутри раковой клетки. Испытания на клеточных культурах подтвердили: AV1 подавляет рост злокачественных клеток в два раза активнее.

«Даже при длительном применении соединение не вызывало системной токсичности: у подопытных животных не было выявлено патологий печени, почек или сердца», — отметила одна из авторов исследования, российский научный сотрудник Алена Зыкова.

Эксперименты на крысах с раком груди показали, что AV1 обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием, подавляет метастазирование и восстанавливает функции клеточных митохондрий. Ключевая мишень соединения — фермент топоизомераза I, необходимый для деления раковых клеток; его блокировка запускает гибель опухоли.

Авторы считают, что разработка может стать прорывом в лечении химиорезистентных форм рака груди и лечь в основу нового поколения отечественных противоопухолевых препаратов.