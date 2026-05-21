Отдых у моря в Калининградской области подорожал на 25−30%, туристы стали сокращать поездки — АТОР

Неделя в хорошем отеле на побережье может стоить больше 150 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

К летнему сезону 2026 года отдых на побережье Калининградской области подорожал на 25−30%. Из-за этого путешественники чаще выбирают короткие поездки и более бюджетное жильё, пишет АТОР со ссылкой на данные туроператоров.

Сильнее всего рост заметен в Светлогорске, Зеленоградске и Янтарном. Экскурсии, по оценкам участников рынка, стали дороже примерно на 20%.

Поездка к морю уже требует серьёзного бюджета. Неделя для двоих в отеле 3* с завтраками летом стоит 50−80 тысяч рублей без перелёта. За гостиницу 4* придётся заплатить 70−90 тысяч, а в качественных объектах на побережье в высокий сезон ценник может превысить 150 тысяч за семь дней.

На итоговую сумму сильно влияют и авиабилеты. Перелёт из Москвы в Калининград на июль с багажом сейчас оценивают от 60 тысяч рублей за двоих, поэтому семейный отпуск в регионе по стоимости нередко сравнивают с зарубежными направлениями.

По данным АТОР, на фоне подорожания путешественники сокращают отдых примерно на одну ночь и чаще рассматривают гостиницы 3*, гостевые дома или частный сектор. Одним из главных форматов сезона становятся программы «Калининград плюс море»: экскурсии по городу совмещают с несколькими днями на курортах.

Оценки спроса у туроператоров расходятся: одни фиксируют снижение продаж, другие говорят о росте или уровне прошлого года. Бронированиям мешают дорогие билеты, логистические риски и погода, но массовых скидок на лето участники рынка не ждут — отели у моря на июль и август уже активно заполняются. Лучшее ценовое окно для экономных туристов, по их мнению, приходится на май и июнь.

Эксперты считают, что Калининград рискует превратиться в город для туристов, где повседневная жизнь всё больше уступает место обслуживанию гостей.

