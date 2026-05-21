Отдых у моря в Калининградской области подорожал на 25−30%, туристы стали сокращать поездки — АТОР

Оценки спроса у туроператоров расходятся: одни фиксируют снижение продаж, другие говорят о росте или уровне прошлого года. Бронированиям мешают дорогие билеты, логистические риски и погода, но массовых скидок на лето участники рынка не ждут — отели у моря на июль и август уже активно заполняются. Лучшее ценовое окно для экономных туристов, по их мнению, приходится на май и июнь.