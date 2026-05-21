В Иркутске оформили территорию у памятника Александру Вампилову

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, накануне преобразилась территория у памятника Александру Вампилову на улице Карла Маркса.
Работы провели сотрудники МКУ «Городская среда». Они убрали имеющийся травяной слой, заменив его на древесную кору.
«Отсыпка измельченной корой позволила придать территории более эстетичный вид. Мы использовали природный материал, который экологичен и функционален. Гости города и туристы смогут сфотографироваться возле памятника знаменитому драматургу, не повреждая газон», — отметили в МКУ «Городская среда».