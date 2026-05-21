Губернатор Хоценко сообщил, что ремонт Красного Пути в Омске идёт без отставаний

Ремонт улицы Красный Путь, который проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке партии «Единая Россия», продвигается хорошими темпами — отставаний от графика нет. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
На объекте уже установили информационные щиты и временные дорожные знаки, которые обеспечивают безопасность во время проведения работ. Строители полностью завершили демонтаж ограждений, на 80% выполнили демонтаж бордюров и на 70% — демонтаж тротуаров.
Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку и продолжают устанавливать бортовой камень. В ближайшие этапы войдут: завершение демонтажных работ, окончание укладки плитки, полная установка бортовых камней, устройство дорожного покрытия и нанесение разметки.
На строительной площадке задействованы 45 рабочих и 17 единиц строительной техники. Все работы планируют закончить ко Дню области и города.
Ход ремонта дорог в областном центре держат на контроле губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.