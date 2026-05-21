Учитель года о миссии педагога в школе

С детьми я всегда находил общий язык. У меня есть младший брат, да и с детьми друзей родителей часто оставляли за старшего. В силу обстоятельств в медакадемию я не поступил и пошёл в педагогический вуз. В 2018 году пришёл преподавать в школу № 118 с углублённым изучением отдельных предметов в Нижнем Новгороде. Но я в профессии не по остаточному принципу: мол, лечить не получилось — пойду учить. В школе я нашёл всё, что хотел, и, возможно, даже больше.