Комсомольчане почтили память первостроителя Алексея Маресьева

Жители Комсомольска-на-Амуре почтили память Героя Советского Союза, первостроителя города Алексея Маресьева. Горожане возложили цветы к монументу летчика в день его рождения, ему исполнилось 110 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Алексей Петрович был скромным человеком, не любил, когда его называли легендой, но для жителей нашей страны он остаётся примером мужества, героизма, любви к Родине. Он стал символом высокого духа, настоящего человека. Имя его навсегда останется в истории нашего Отечества.
Алексей Маресьев родился в Камышине Волгоградской области в семье рабочего. Окончил фабрично-заводское училище, получил специальность слесаря. По комсомольской путевке отправился строить Комсомольск-на-Амуре, пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и первые жилые кварталы, одновременно учился в местном аэроклубе.
В 1937 году его призвали в Красную армию. Служил в 12-м авиационном погранотряде. В 1940 году окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов.
С 23 августа 1941 года Маресьев участвовал в боях с фашистами. В апреле 1942 года в воздушном бою над Демянским плацдармом Новгородской области истребитель Маресьева был подбит.
А дальше случилось то, о чем знает каждый в нашей стране со школьных лет. Самолёт упал в лес. 18 суток Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног, и их пришлось ампутировать. Однако летчик не сдавался. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался, добившись разрешения вернуться в истребительную авиацию.
Воевал в составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, был заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 года Алексей Маресьев во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя.
24 августа 1943 года гвардии старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего он совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника.
Еще во время войны вышла книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», прототипом главного героя стал Маресьев, по книге снят одноименный кинофильм.
18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный вечер по случаю 85-летия Маресьева, но за час до начала у Алексея Петровича случился сердечный приступ. Его доставили в реанимацию одной из московских клиник, где он скончался, не приходя в сознание.
В 2005 году в Комсомольске-на-Амуре на пересечении проспекта Мира и улицы Комсомольской установлен бюст герою. Здесь и собрались многочисленные горожане, чтобы отдать долг памяти человеку, который прожил такую яркую жизнь.