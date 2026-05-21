Комсомольчане почтили память первостроителя Алексея Маресьева

А дальше случилось то, о чем знает каждый в нашей стране со школьных лет. Самолёт упал в лес. 18 суток Маресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног, и их пришлось ампутировать. Однако летчик не сдавался. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался, добившись разрешения вернуться в истребительную авиацию.