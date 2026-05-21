Грядёт праздник: В Иркутске перекроют улицу Карла Либкнехта 27 мая

IrkutskMedia, 21 мая. В Иркутске на улице Карла Либкнехта введут запрет для проезда автомобилей 27 мая. Ограничения связаны с проведением мусульманского праздника Курбан-байрама (0+).
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, улицу перекроют с 3.00 до 8.30. Ограничения будут действовать от Тимирязева до Подгорной. Сам же праздник будет проходить в Иркутской соборной мечети.
Ранее агентство рассказывало, что 23 мая в областном центре для проезда закроют некоторые улицы города. Ограничения связаны с проведением спортивного марафона (16+).