В Омске у СКК Блинова газон заменят парковкой

В Омске у СКК имени Виктора Блинова планируют обустроить дополнительные парковочные места. Редакция Om1.ru сравнила проект работ с картой местности: судя по схеме, часть парковки появится вдоль улицы Масленникова на участке, где сейчас находится газон.
Проект работ на Масленникова.
Где они будут проходить на местности.
Изменения в проект организации дорожного движения подготовили специалисты СибАДИ. Как отмечается в официальном телеграм-канале правительства Омской области, обновлённая схема движения в районе СКК должна учесть реальные потребности водителей и пешеходов.
Дополнительные данные о работах указаны на паспорте объекта благоустройства, установленном у СКК. Согласно ему, речь идёт о реконструкции благоустройства и озеленения территории сквера СК имени В. Н. Блинова в Омске. Адрес объекта — улица Декабристов, 91.
Заказчиком работ указан ХК «Авангард», генеральным подрядчиком — ООО «Майт оф Лайт». Сроки строительства обозначены с 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года.
В проектные решения входят устройство новых и замена существующих покрытий, обустройство пешеходных дорожек и площадок, озеленение, посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, установка малых архитектурных форм, наружного освещения и организация дренажа.