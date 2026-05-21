Искать Усольцевых красноярским волонтерам поможет новое оборудование

Красноярские волонтеры получили новое оборудование, которое поможет в поисках семьи Усольцевых. Благодаря усилению связи дрон сможет летать в любых погодных условиях на более дальние расстояния. О новом оснащении ТАСС рассказал региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислав Величко. Он подчеркнул, что теперь волонтерам будет легче работать в горной местности. Раньше этого оборудования просто физически не было. Новое оборудование позволяет летать нам дальше за счет, в первую очередь, увеличенного качества связи. На машине стоит мощная антенна, которая позволяет дрону летать за 8 километров и дальше, — сообщил Владислав Величко. Он добавил, что отряд будет применять промышленный беспилотник. А полноприводный автомобиль, оснащенный холодильником и другой необходимой техникой, позволит работать несколько дней непрерывно. Напомним, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Поиски продолжались и зимой, спасатели неоднократно выезжали на место исчезновения семьи по заявкам полиции и следователей. Например, в апреле за три дня на снегоходах было обследовано больше 120 километров горно-таежной местности, автомобильных и лесных дорог.