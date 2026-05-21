Военный оркестр штаба Восточного военного округа завершил подготовку к участию в XIV международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» (0+), который традиционно проводится в Хабаровске. Музыканты подготовили новую программу. В исполнении военного оркестра прозвучит маршевая музыка, произведения классической духовой, джазовой, народной и эстрадной музыки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В фестивале также примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва), оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (г. Москва), военный оркестр Московского военного округа (г. Москва), военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (г. Владивосток), военный оркестр Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону), военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Хабаровск), а также детско-юношеский духовой оркестр Хабаровского края «Амуркестр» (г. Хабаровск).
Военный оркестр штаба ВВО завершил подготовку к фестивалю «Амурские волны» в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.
В этом году фестиваль пройдёт с 25 по 31 мая. Сольные концерты состоятся в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом Дворце дружбы «Русь», а также на площадке Хабаровской краевой филармонии.
Помимо сольных концертов на площадках города, для жителей и гостей Хабаровска будут организованы дефиле-представления военных оркестров на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором, а также традиционный марш-парад (0+) по центральной улице города 31 мая.
Напомним, в 2026 году Хабаровск отмечает 168-ю годовщину со дня основания. Подготовка к празднику началась задолго до основных торжеств: в городе проходят конкурсы, фестивали, спортивные и культурные мероприятия. А главные события Дня города пройдут 29, 30 и 31 мая 2026 года.