Роспотребнадзор: активность клещей нарастает в Красноярском крае

В Красноярском крае за последние 7 дней к медикам с жалобами на присасывания клещей обратились 1309 жителей, из них 338 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Также подтверждено еще три случая заболевания клещевыми инфекциями: вирусный энцефалит — у 71-летнего мужчины, которого клещ укусил на станции Минино; боррелиоз — у 29-летней жительницы Березовки; сибирский клещевой тиф — у 19-летнего минусинца.
Всего с начала сезона клещей в регионе зарегистрировано 3630 случаев присасываний.
«В настоящее время продолжаются акарицидные обработки территорий — в крае уже обработано более 1,5 тысяч гектаров. Помните, что с наступлением тепла клещи становятся еще более активными, поэтому при выходе на природу соблюдайте меры профилактики!», — призвали в Роспотребнадзоре.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.