В администрации Иркутска обсудили подготовку к летнему оздоровительному отдыху детей

«В областном центре предусмотрена работа 80 площадок, где смогут отдохнуть более 10 тысяч ребят. Наша основная задача — принять все необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность. Речь не только о надлежащем присмотре со стороны педагогов и воспитателей. Важно контролировать и выполнять все требования пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, правила поведения вблизи водных объектов — в случае, если учреждение расположено вблизи реки или озера. Все мероприятия, которые направлены на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, будут находиться на особом контроле», — подчеркнул вице-мэр.
По информации исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Нины Перфильевой, на территории города запланирована работа 71 лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных школ и 10 — в частных и государственных учреждениях. Также будут работать два загородных лагеря с круглосуточным пребыванием: «Эколог» и «Байкал». Учреждения укомплектованы квалифицированными специалистами, всего их более 1900.
Все образовательные организации уже обследованы, заключены контракты с охранными предприятиями. Кроме того, на всех объектах имеется видеонаблюдение и металлодетекторы. С педагогами и обслуживающим персоналом проведен инструктаж. Совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области, Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу, МУ МВД России «Иркутское» организованы проверки готовности подразделений охраны мест отдыха детей к реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций.
«Для организации полезного и интересного отдыха в каждом лагере разработана и утверждена программа воспитания. В учреждениях будут организованы профильные отряды для начальных классов “Орлята России”, тематические отряды по безопасности дорожного движения, проведены дни единых действий, тематические блоки “Движения Первых”. Также в обязательном порядке предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику социально негативных явлений, гибели и травматизма детей», — рассказала Нина Перфильева.
Для обеспечения мер пожарной безопасности до начала летней кампании инспекторы отдела профилактической работы и надзорной деятельности города проведут профилактические визиты и консультирование.
По информации пресс-службы мэрии, сейчас завершается комиссионная приемка лагерей. Традиционно в ней участвуют представители МУ МВД России «Иркутское», Управления Росгвардии, специалисты департамента образования города и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по административным округам.