В администрации Иркутска обсудили подготовку к летнему оздоровительному отдыху детей

«В областном центре предусмотрена работа 80 площадок, где смогут отдохнуть более 10 тысяч ребят. Наша основная задача — принять все необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность. Речь не только о надлежащем присмотре со стороны педагогов и воспитателей. Важно контролировать и выполнять все требования пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, правила поведения вблизи водных объектов — в случае, если учреждение расположено вблизи реки или озера. Все мероприятия, которые направлены на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, будут находиться на особом контроле», — подчеркнул вице-мэр.