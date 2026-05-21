Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» представил результаты работы за 2025 год

Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» представил результаты о проделанной в 2025 году работе, а также финансовые показатели.
В муниципальном задании на 2025 год количество постоянно посещающих кружки и секции центра детей, подростков и молодежи составляло 140 человек. Исполнено на отчетную дату — 146 человек.
Количество участников культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий согласно муниципальному заданию составляло 2700 человек, на отчетную дату — 2969 человек. Количество мероприятий по заданию — 19, исполнено — 19.
Количество поддержанных молодежных инициатив согласно заданию составляло 130, исполнено — 140. Количество общественных объединений по заданию — 9, исполнено — 9.
По направлению «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» были получены следующие результаты: количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию — 500 человек, исполнено на отчетную дату — 503 человека, количество мероприятий согласно заданию — 2, исполнено — 2.
По направлению «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» были получены следующие результаты: количество участников мероприятий согласно муниципальному заданию — 3350 человек, исполнено на отчетную дату — 3351 человек, количество мероприятий согласно заданию — 10, исполнено — 10.
Полный отчет о результатах деятельности ММАУ ЦАСМ «Зеркало» за 2025 год.