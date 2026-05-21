Жуков рассказал о «крыше» группы «Руки Вверх!» в 90-е

Культовую поп-группу «Руки Вверх!» в 90-е годы к крышевал один из представителей «ореховской» группировки. Об этом в четверг, 21 мая, рассказал лидер коллектива Сергей Жуков.
— У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно, — цитирует артиста РИА Новости.
Однако за грозным видом человека скрывалась ранимая душа — он даже плакал под песню «Лишь о тебе мечтая», утверждает Жуков. Через год работы мужчина стал главным фанатом творчества группы.
Недавно также стало известно, что киллер Ореховской организованной преступной группы (ОПГ) Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне после выхода на свободу перебрался в Крым, где устроился таксистом в бизнес-классе.
В ноябре 2023 года на свободу также вышел киллер Ореховской ОПГ Александр Пустовалов. Мужчина провел в колонии строгого режима 24 года, будучи осужденным за многочисленные убийства в 1990-х годах в Москве и Московской области. Чем он известен — в материале «Вечерней Москвы».