Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом конфисковали немецкую иномарку за нарушение правил временного ввоза

На Дону владелец Opel Meriva-A вовремя не вернул машину в ФРГ и лишился авто.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники таможенной службы в Таганроге изъяли транспортное средство, владелец которого вовремя не вывез его за пределы Евразийского экономического союза. Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.

По информации ведомства, в 2025 году россиянин доставил из Германии автомобиль Opel Meriva-A. Процедуру временного ввоза машины он официально зарегистрировал на Брестской таможне.

В 2026 году установленный законом период для нахождения автомобиля в стране завершился. Собственник иномарки объяснил сотрудникам ведомства, что не успел транспортировать Opel обратно в ФРГ из-за обстоятельств личного характера.

В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении. Транспортное средство изъято.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также «Такая разная таможня»: Выбираем самую яркую сотрудницу Южного таможенного управления.