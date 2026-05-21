Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям из Волгоградской области начислят новую выплату

Новую выплату, называемую также налоговым кэшбеком, получат жители Волгоградской области. При соблюдении нескольких.

Новую выплату, называемую также налоговым кэшбеком, получат жители Волгоградской области. При соблюдении нескольких условий ее начислят семьям, воспитывающим двоих и более детей.

— Прием заявлений на новую семейную выплату начнется в Волгоградской области с 1 июня, — сообщили в региональном отделении Соцфонда России. — Она положена родителям, усыновителям, опекунам или попечителям, которые в прошлом году были официально трудоустроены, платили налог на доходы физических лиц и не имеют долгов по алиментам. При этом подавать заявления оба родителя могут отдельно.

Для получения дополнительных средств семьи, уточняют в СФР, должны пройти и по количеству доходов.

— Среднедушевой доход семьи, которые воспитывают двоих и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении) в прошлом году не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в Волгоградской области, — подчеркивают в отделении Соцфонда. — И родители, и дети при этом должны быть гражданами России.

Заявления на семейную выплату примут в МФЦ, в отделении Социального фонда или через портал «Госуслуги» до 1 октября 2026-го.

— Основные документы специалисты запросят самостоятельно, но в некоторых случаях горожанам предстоит подать справки лично. Выплата начисляется один раз в год, и право на нее предстоит подтверждать ежегодно. По окончанию года НДФЛ пересчитывается в размере 6%. Разница возвращается плательщикам.

Фото Андрея Поручаева.