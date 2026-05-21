Семьям из Волгоградской области начислят новую выплату

Новую выплату, называемую также налоговым кэшбеком, получат жители Волгоградской области. При соблюдении нескольких условий ее начислят семьям, воспитывающим двоих и более детей.
— Прием заявлений на новую семейную выплату начнется в Волгоградской области с 1 июня, — сообщили в региональном отделении Соцфонда России. — Она положена родителям, усыновителям, опекунам или попечителям, которые в прошлом году были официально трудоустроены, платили налог на доходы физических лиц и не имеют долгов по алиментам. При этом подавать заявления оба родителя могут отдельно.
Для получения дополнительных средств семьи, уточняют в СФР, должны пройти и по количеству доходов.
— Среднедушевой доход семьи, которые воспитывают двоих и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении) в прошлом году не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в Волгоградской области, — подчеркивают в отделении Соцфонда. — И родители, и дети при этом должны быть гражданами России.
Заявления на семейную выплату примут в МФЦ, в отделении Социального фонда или через портал «Госуслуги» до 1 октября 2026-го.
— Основные документы специалисты запросят самостоятельно, но в некоторых случаях горожанам предстоит подать справки лично. Выплата начисляется один раз в год, и право на нее предстоит подтверждать ежегодно. По окончанию года НДФЛ пересчитывается в размере 6%. Разница возвращается плательщикам.
