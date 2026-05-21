Минчанину пришлось дойти до прокуратуры, чтобы забрать машину со стоянки. Подробности сообщает служба информации прокуратуры города Минска.
В прокуратуру обратился житель белорусской столицы. По словам мужчины, согласно постановлению ГАИ, на его автомобиль был наложен арест, который позднее сняли. Однако мужчине отказывают вернуть машину, требуя оплату за нахождение на стоянке.
При проверке выяснилось, что авто, принадлежащее минчанину, в январе 2025 года было изъято и доставлено на охраняемую стоянку. Инспектором районного ГАИ для обеспечения административного процесса на машину был наложен арест.
Через некоторое время арест был отменен из-за отсутствия необходимости. Но хотя мужчина не раз обращался на стоянку, автомобиль ему не вернули, сославшись на неоплату нахождения на стоянке.
Но прокуратура назвала отказ вернуть авто с охраняемой стоянки и удержание его там для получения оплаты за хранение незаконными. По части 11 статьи 8.7 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях хранение имущества, на которое был наложен арест, осуществляется бесплатно.
Первый заместитель прокурора города Минска вынес руководителю стоянки предписание, касающееся устранения нарушений законодательства. По требованию прокуратуру автомобиль минчанину вернули.
