Студенты ОмЮК написали диктант «Приближая Победу» на отлично

Ребята из Омского юридического колледжа показали не только отличную теоретическую подготовку, но и неравнодушное отношение к судьбе Отечества. Они выполнили задания диктанта, продемонстрировав глубокие знания истории России, современной политической обстановки и событий специальной военной операции. В итоге четверо студентов колледжа набрали 20 баллов и более из 24 возможных. Ребята признались, что участие в акции позволило им ощутить свою причастность к большому общему делу — сохранению исторической памяти и укреплению духовных ценностей.
Всероссийский исторический диктант «Приближая Победу» прошел в седьмой раз и объединил около 13 000 участников со всей страны. В нем приняли участие люди разных возрастов и профессий из Калининграда, Кузбасса, Донбасса, Урала, Дальнего Востока, Сибири. Среди них были студенты и школьники, сотрудники администраций, преподаватели, домохозяйки, участники специальной военной операции и члены их семей, работники архивов и библиотек.
Впервые в этом году организаторы включили вопросы, связанные с актуальной повесткой и СВО, что сделало диктант еще более значимым для молодежи. Главной целью диктанта было создать условия для единения российского гражданского общества перед лицом современных исторических вызовов и напомнить о преступлениях нацистов против человечества как в годы Великой Отечественной войны, так и в наши дни.
Руководство колледжа поздравило и поблагодарило студентов за достойный результат и их вклад в сохранение исторической правды.