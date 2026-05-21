Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лагерях и санаториях Хабаровского края бесплатно отдохнут более 28 тыс детей

Путёвки предоставляются определённым категориям жителей без учета доходов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Более 28 тысяч детей региона бесплатно отдохнут в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания в 2026 году. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», путевки выдаются детям участников СВО, детям, имеющих инвалидность, а также юным жителям из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей.

Путевки предоставляются без учета доходов, но в порядке очереди, в зависимости от даты и времени поступления заявления и документов (первоочередной порядок для отдыха в загородных оздоровительных лагерях имеют только дети погибших участников СВО или получивших ранение).

— В случае если ребенок не отдохнул в текущем году, то он остается в очереди, обращаться с заявлением повторно не требуется, — подчеркнули в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

Также детям предоставляются путевки в санаторные учреждения Хабаровского и Приморского краев, Амурской области. Вне зависимости от дохода и категории семьи. Их уже приобрели для 889 юных жителей региона, у которых есть заболевания органов дыхания, пищеварения, нервной и опорно-двигательной систем.

— За счет средств краевого бюджета детям-инвалидам и сопровождающим их лицам будет произведена оплата проживания и питания в лагере в течении 12 дней, проезд от Хабаровска до загородного лагеря и обратно. Также на детей-инвалидов, участников профильной смены, предусмотрена выплата компенсации проезда от места жительства до Хабаровска и обратно, — отметили в ведомстве.

Подробно о том, какие документы необходимы для организации летнего отдыха ребенка, можно узнать в министерстве социальной защиты края по будням в рабочее время по телефону: 8 (4212) 31−13−59 и в отделах социальной поддержки населения по месту жительства.

Отметим, что обеспечение бесплатным отдыхом и оздоровления детей соответствует задачам президентского нацпроекта «Семья».