В лагерях и санаториях Хабаровского края бесплатно отдохнут более 28 тыс детей

Более 28 тысяч детей региона бесплатно отдохнут в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания в 2026 году. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», путевки выдаются детям участников СВО, детям, имеющих инвалидность, а также юным жителям из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей.
Путевки предоставляются без учета доходов, но в порядке очереди, в зависимости от даты и времени поступления заявления и документов (первоочередной порядок для отдыха в загородных оздоровительных лагерях имеют только дети погибших участников СВО или получивших ранение).
— В случае если ребенок не отдохнул в текущем году, то он остается в очереди, обращаться с заявлением повторно не требуется, — подчеркнули в министерстве социальной защиты Хабаровского края.
Также детям предоставляются путевки в санаторные учреждения Хабаровского и Приморского краев, Амурской области. Вне зависимости от дохода и категории семьи. Их уже приобрели для 889 юных жителей региона, у которых есть заболевания органов дыхания, пищеварения, нервной и опорно-двигательной систем.
— За счет средств краевого бюджета детям-инвалидам и сопровождающим их лицам будет произведена оплата проживания и питания в лагере в течении 12 дней, проезд от Хабаровска до загородного лагеря и обратно. Также на детей-инвалидов, участников профильной смены, предусмотрена выплата компенсации проезда от места жительства до Хабаровска и обратно, — отметили в ведомстве.
Подробно о том, какие документы необходимы для организации летнего отдыха ребенка, можно узнать в министерстве социальной защиты края по будням в рабочее время по телефону: 8 (4212) 31−13−59 и в отделах социальной поддержки населения по месту жительства.
Отметим, что обеспечение бесплатным отдыхом и оздоровления детей соответствует задачам президентского нацпроекта «Семья».