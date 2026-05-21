В сосновоборском садоводстве «Ветеран» затопило 75 участков

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, в Сосновоборске возможно ухудшение паводковой обстановки. Подъем воды в Енисее ожидается в связи с увеличением сбросов из красноярского водохранилища. В сосновоборском СНТ «Ветеран» уже подтоплены 75 приусадебных участков, вода может прийти еще на 20. Под угрозой находится и один жилой дом. В Сосновоборске подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе «Снежинка». В случае необходимости он сможет принять 35 человек. Напомним, с понедельника, 18 мая, объем сброса воды на Красноярской ГЭС увеличен до 5 000 кубометров в секунду. Решение о дальнейших режимах работы ГЭС будет принято сегодня, 21 мая, на заседании Енисейского бассейнового водного управления.