Тысячи детей из малоимущих семей смогут отдохнуть в лагерях и оздоровительных санаториях

В этом году более 27 тысяч детей из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей, детей, имеющих инвалидность, а также детей граждан, участвующих в специальной военной операции, смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и лагерях с дневным пребыванием. Отдых и оздоровление детей во всех формах обеспечивается бесплатно, что соответствует задачам президентского нацпроекта «Семья». Подробно о том, какие документы необходимы для организации летнего отдыха ребенка, можно узнать в министерстве социальной защиты края по будням в рабочее время по телефону: (4212) 31−13−59 и отделах социальной поддержки населения по месту жительства.