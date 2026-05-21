Омичам рассказали, в каких вузах ждут больше всего целевиков

Кадровый центр «Работа России» Омской области сообщил данные о количестве мест в омских вузах для целевиков. В этом году работодатели подали свыше одной тысячи заявок на 1697 бюджетных мест для будущих специалистов. Они начнут обучение в следующем году. Больше всего студентов по целевому направлению будут учиться в ОмГМА, ОмГПУ и ОмГАУ им. Столыпина.
Отмечается, что целевое обучение для студента бесплатное. Оно гарантирует дополнительные выплаты от работодателя, прохождение практики на предприятии с первого курса и гарантированное рабочее место после выпуска.
Подать заявку на такое обучение можно на портале «Работа России» через «Госуслуги». В меню «Целевое обучение» через кнопку «Все фильтры» указать вуз или учреждение СПО, направление подготовки, форму обучения и регион трудоустройства. Затем подать заявку.
Абитуриенты смогут присоединиться к программе после 20 июня 2026 года.
