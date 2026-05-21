Омичам рассказали, в каких вузах ждут больше всего целевиков

Кадровый центр «Работа России» Омской области сообщил данные о количестве мест в омских вузах для целевиков. В этом году работодатели подали свыше одной тысячи заявок на 1697 бюджетных мест для будущих специалистов. Они начнут обучение в следующем году. Больше всего студентов по целевому направлению будут учиться в ОмГМА, ОмГПУ и ОмГАУ им. Столыпина.