105 лет назад родился академик Сахаров

В 1985-м, когда Политбюро рассматривало прошение Боннэр разрешить ей выезд за границу для лечения, ее охарактеризовали как «зверюгу в юбке и ставленницу империализма». По общему мнению, ей двигала чистая злоба и ненависть к советскому строю, и председатель КГБ Виктор Чебриков считал, что без нее можно будет вернуть прежнего Сахарова. «Боннэр влияет на него на все 100 процентов. Мы рассчитываем на то, что без нее его поведение может измениться. У него две дочери и один сын от первого брака. Они ведут себя хорошо и могут оказать определенное влияние на отца. Если [после этого] Сахарову дать лабораторию, то он может продолжить работу в области военных исследований», — полагал он.